INCREDIBIL. UDMR a ieșit de la guvernare, dar controlează încă 12 județe și Bucureștiul Prin instalarea in iunie 2023 a cabinetului Ciolacu, UDMR a ieșit de la guvernare, dar cu toate acestea reprezentanții acestui partid au ramas la butoanele, atenție, a 13 prefecturi. UDMR guverneaza pe …furiș Secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudan, a precizat anul trecut, intr-un document oficial, ca niciun reprezentant al UDMR nu ar participa la actuala guvernare PSD-PNL. Dar, cu toate acestea, UDMR anunța pe pagina sa oficiala de internet ca alți reprezentanți ai sai participa la actuala guvernare PSD-PNL, adica este vorba despre cinci prefecți și opt subprefecți. Ca atare, la ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

