Incredibil! O singură vaccinare anti-COVID într-o săptămână Este vorba de un centru de vaccinare din localitatea Somcuta din Maramureș, unde o singura persoana s-a vaccinat in ultimele șapte zile, potrivit ZiarMM . Puține vaccinari s-au inregistrat și la Spitalul de Recuperare Borșa, la sala de sport din Ulmeni sau la Batalionul 813 Infanterie „Maramureș”, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP). In județul Maramureș au fost imunizate, in ultima saptamana, 701 persoane, din care cu prima doza 123 persoane, cu a doua doza 226 persoane, iar cu a treia doza 352 persoane. Cele mai multe persoane vaccinate au fost la Centrul Multifuncțional „Rivulus Pueris„… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

