- Retrospectiva inaugurarilor 2023: Podul de la Braila, Aeroportul International Brasov – Ghimbav si livrarea primului tren Alstom Coradia, ‘vedetele’ anului 2023. Anul 2023 a venit cu doua inaugurari in Romania in domeniul transporturilor, respectiv podul suspendat peste Dunare de la Braila si Aeroportul…

- ”Noile trenuri InterRegio… intarzie. Primul tren romanesc nou dupa 20 de ani este asteptat, firesc, cu nerabdare (…) Dar vrem sa domolim asteptarile fiindca testarea unui tren nou dureaza cel putin cateva luni. Desi trebuia sa continue testele la inelul de la Faurei, rama Alstom Coradia Stream a fost…

- Sosirea primului tren electric cumparat din Polonia s-a facut ieri cu mare tam-tam in Gara de Nord din București. Numai ca, in realitate, totul a fost doar o șușanea ieftina pusa la cale de istoricul președinte al Autoritații de Reforma Feroviara (ARF), Ștefan Roșeanu, ca sa-și faca imagine, dar mai…

- Primul tren electric Alstom Coradia Stream, produs in Polonia, a ajuns luni in Gara de Nord, urmand sa intre in teste statice si dinamice, deoarece acest model de tren nu a mai circulat in Romania, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Rama electrica Alstom Coradia Stream achiziționata de ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a ajuns la Curtici, anunța secretarul de stat in Ministerul Transportutilor, Ionuț Savoiu. „Rama electrica Alstom Coradia Stream achiziționata de ARF – Autoritatea pentru Reforma Feroviara a ajuns la Curtici.…

- Eternul sforar al PSD de la Cluj, Vasile Dincu, n-are stare și recent s-a implicat in eșuarea unui puci de la Federația Romana de Handbal (FRH). La ultima ședința a Consiliului de Administrație de la FRH din 18 octombrie 2023, mai mulți membri au cerut demisia președintelului Constantin Din. Insa, planul…

- Razboiul din Israel a prins la fața locului mulți turiști și pelerini romani. Aceștia au cerut sa se intoatca de urgența in țara, insa cursele aeriene trimise pentru repatrierea lor nu sunt gratuite. Cantareața Ana Baniciu a explicat cum sunt organizate cursele spre Romania și cat a platit pentru un…