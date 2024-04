Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de șase tineri inovatori, inscriși in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”, iși va prezenta inovația in cadrul unui workshop organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei (FDVDR) la Simpozionul Internațional „Food you Trust”. Evenimentul…

- Șase tineri deosebiți, inscriși in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”, iși vor prezenta inovația in cadrul unui workshop organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei (FDVDR) la Simpozionul Internațional „Food you Trust”. Evenimentul are loc…

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei susține inovațiile in domeniul alimentar și participa, in perioada 28-29 martie, cadrul celei de-a patra ediții a simpozionului internațional „Food you Trust” – un eveniment dedicat calitații și siguranței alimentare, organizat…

- Reprezentanții National Geographic Learning și cei ai Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei au pus astazi, 21 februarie, bazele unor noi proiecte ce vizeaza transformarea peisajului educațional din Romania prin intermediul unor noi ediții d

- Psihologul Mirela Horumba, atrage atenția la podcastul Dialogurile Puterii, ca pentru mulți parinți creșterea copiilor este un proiect personal de viața, ceea ce nu este normal. ”Noi nu creștem copii, creștem adulți”. „Mulți parinți au ca proiect personal de viața creșterea copiilor, aceasta nu este…

- Orice jucator pasionat de jocuri de cazinou este familiarizat atat cu industria de gambling online cat și cu scena jocurilor de noroc din cazinouri tradiționale din mai multe parți ale lumii. Lucrurile s-au schimbat mult in acest domeniu și au aparut multe alte destinații importante la nivel mondial…

- Pregatirea pentru accesarea unui credit ipotecar este un proces important, deoarece implica obținerea finanțarii pentru cumpararea unei locuințe. Cand ești calculat și ai totul pregatit, discuția cu consultantul bancar decurge natural, obții raspunsurile la toate intrebarile și poți lua o decizie cunoscand…

- Cheltuielile uriase de 31,5 miliarde de dolari ale PIF in 2023 sunt comparate cu cele de 123,8 miliarde de dolari pentru toate fondurile suverane, intr-un raport anual preliminar al firmei specializate din industrie Global SWF, care urmareste fondurile de investitii suverane ale lumii. Cresterea puternica…