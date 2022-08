Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa (57 de ani), a reacționat dur dupa ce ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat ca nu a fost inștiințat de sosirea in țara a sportivilor care au caștigat la Campionatele Europene cu 5 medalii de aur și trei de bronz. ”Niciodata Federația,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 8 persoane, printre care și un funcționar public din Botoșani.

- Directorul medical al Spitalului Județean de Urgența Deva a fost gasit in incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Miron Lucian Ștefan, director medical – membru al Comitetului director al Spitalului Județean de Urgența Deva „S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada…

- Indolenta unui functionar a fost adusa ca argument in instanta in favoarea fostului sef. Fostul primar al comunei Oteleni a cerut anularea ordinului prefectului prin care fusese demis invocand faptul ca secretarul Consiliului Local a intarziat redactarea unui referat. Argumentul a fost respins fara…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat luni ca a sesizat Parchetul General in legatura cu patru politisti si un consilier judetean din Neamt, pentru fals in declaratii, deoarece acestia nu au mentionat, in total, in declaratiile de avere venituri in cuantum de 480.000 lei. * Marius Mihai Gheorghe…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat existența unor diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cazul a 4 polițiști, precizeaza instituția intr-un comunicat de presa.

- Ionuț Meraru, fost consilier județean, fost subprefect de Neamț Daca refuzi sa intri in marea familie a Consiliului Județean Neamț și sa intri in jocurile economice și de putere care se fac acolo poți sa te aștepți la orice fel de consecințe. Iar daca mai și glasuiești impotriva acestor planuri, poți…

- Consiliul de Integritate se intrunește, astazi, in ședința. Membrii responsabili urmeaza sa prezinte raportul grupului de lucru pe marginea sesizarilor repartizate spre examinare privind ex-președinta Autoritații Naționale de Integritate și vicepreședintele Autoritații.