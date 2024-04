Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Voinești se lucreaza la foc continuu in aceasta perioada! Localitatea a devenit un adevarat șantier pentru ca se opereaza lucrari la doua investiții extrem de importante: Sistemul de alimentare cu gaze naturale in toate satele comunei și Sistemul de canalizare in satul Gemenea-Bratulești.…

- Ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, a raspuns la intrebarea daca este adevarat ca „Republica Moldova se pregatește de razboi”, in contextul declarațiilor șefului SIS, cu privire la „incercarile de destabilizare, cu atragerea Gagauziei și regiunii din stanga Nistrului”, dar și a afirmațiilor unor deputați…

- Liderul PNL, Nicolae Ciucaa facut o vizita in Republica Moldova, acolo unde a raspuns unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia. Fostul premier a afirmat ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al UE, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europeana. Ciuca a laudat eforturile…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. imparati Marcian si PulheriaGreco-catoliceSf. m. Teodor TironRomano-catoliceSs. Intemeietori ai Societatii "Slujitorii Sf. Fecioare Maria"; Teodor, soldat m.Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron este pomenit in calendarul crestin ortodox…

- Ultima luna calendaristica de iarna pastreaza multe din caracteristicile lunii ianuarie, atat din punct de vedere termic, cat si al precipitatiilor, fiind consemnate zile cu temperaturi extrem de scazute sau maxime termice neobisnuite pentru aceasta perioada, potrivit caracterizarii climatice a lunii…

- Faramița Lambru, celebrul lautar roman, a ramas in istorie drept acordeonistul inconfundabil al Mariei Tanase, aducandu-și contribuția la gloria uneia dintre cele mai mari interprete ale muzicii tradiționale romanești. Nascut pe 15 septembrie 1927 intr-o familie de lautari țigani din București, Faramița…

- Serviciul de ambulanța din Țara Galilor a facut publica o serie de apeluri uluitoare pe care le-a primit in ultimul an. Un barbat care a sunat pentru ca a mancat prea mult kebab. Operatorul de urgența a intrebat barbatul ce s-a intamplat, iar acesta i-a raspuns: "Ieri seara, am mancat kebab și s-ar…

- 1 total views …și sigur fraza de mai sus ai mai auzit-o, dar probabil nu i-ai conștientizat cu adevarat valoarea. Se spune ca un om sanatos are „n” obiective, iar un om bolnav are un singur obiectiv, acela de a redeveni sanatos! Nu poți conștientiza cu adevarat cat de bine este sa fii sanatos, plin…