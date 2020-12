Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au inlocuit dragostea cu ura, vedeta de la Antena 1 și iubitul celebru au fost surprinși din nou unul in compania celuilalt, intr-un cadru special. Deși pe internet se dau desparțiți și suferinzi, in realitate, se iubesc, lucru dovedit de ipostazele in care au fost surprinși recent de fotoreporteri.…

- Yssa, solista cunoscuta pentru hitul „Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul „Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. „Ți-aduci aminte”…

- Spui Vineri 13 și te gandești la frici și oportunitați nefirești din partea vieții, care sa iți aduca aminte de faptul ca și ghinionul face parte din existența noastra. Dar… enough is enough! BRUJA a lansat conceptul de Vineri 13, care inseamna ca, timp de 6 saptamani, vom putea urmari o piesa noua…

- Dupa succesul piesei “Te sarut”, prima lor colaborare, piesa care a adunat aproape 20 milioane de vizualizari pe YouTube, Ioana Ignat si Pavel Stratan lanseaza o noua piesa impreuna – “Vina dragostei”. Piesa “Vina dragostei” este lansata la doi ani distanta de melodia “Te sarut”, fiind compusa de catre…

- Melodie pentru copii a devenit luni videoclipul cu cele mai numeroase vizualizari pe platforma YouTube, cu peste sapte miliarde de accesari, devansand detinatorul precedent al recordului, cantecul ''Despacito'', informeaza AFP.

- Lidia Buble a vorbit, in versurile sale, despre dezamagire, despre certuri și despre faptul ca partenerii nu mai au uneori puterea sa puna, in continuare, virgula și aleg sa puna punct. Mai mult, pe contul ei de Instagram, in momentul in care și-a anunțat fanii ca melodia a fost lansata, Lidia Buble…

- Diva pop din Ucraina, NK (Anastasia Kamenskykh), a carei piesa populara ‘Peligroso’ a ajuns in top Billboard, a lansat ulterior piesa ‘Elefante’ care a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar acum NK lanseaza albumul ‘Eclectica’ care include si hit-ul ‘Elefante’. Titlul ‘Eclectica’…

- Paris Hilton iși va indrepta atenția, de acum inainte, asupra familiei și va pune cariera pe locul doi, sugerand ca este pregatita pentru „o noua etapa” in relația cu iubitul ei, Carter Reum. Vedeta in varsta de 39 de ani susține in cadrul documentarului ‘This Is Paris’, gazduit de YouTube, ca avea…