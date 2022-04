Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,3 milioane de lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat. Plata ajutorului de stat se refera la solicitarile efectuate prin cererile de plata…

- Daca pe la noi, pe plaiurile mioritice, sunt scoși, la caz de nevoie – de exemplu, cand vine votarea și țara-și cheama toți cetațenii la urne – și morții din morminte, pe la italieni, morții, saracii, sunt amendați ca nu s-au vaccinat impotriva Covid-19. La inceputul anului in curs, Consiliul de Miniștri…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata in valoare…

- Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat ca a primit „rapoarte credibile” cu privire la mai multe cazuri in care forțele ruse au folosit muniții cu dispersie in zonele populate din Ucraina, adaugand ca utilizarea fara discernamant a unor astfel de arme ar putea echivala cu crime de razboi. Agenția…

- Comisarul UE pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a vorbit marți in Parlamentul European, deoarece Uniunea Europeana a primit deja doua milioane de refugiați ucraineni care fug de invazia Rusiei in Ucraina. „Acest lucru nu se va termina curand. (Președintele rus Vladimir) Putin iși duce razboiul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2021și s-a demarat procesul de autorizare la plata a acestor scheme. In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.294/02.03.2022pentru…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat luni ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata…

