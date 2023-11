Incredibil. Carnea de porc se apropie de 50 lei/kg în magazine Cu aproape o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc in magazine atinge un nivel la care puțini s-ar fi vreodata, deși au existat avertismente in acest sens: ceafa de porc fara os se apropie de 50 de lei/kg, fața de aproximativ 33 lei/kg, anul trecut, ceea ce inseamna un plus de pana la 50%. In rețeaua de magazine Auchan, de exemplu, mușchiulețul de porc costa 41 de lei/kg, iar ceafa de porc fara os a ajuns la 35,95 lei/kg cu o reducere de 33%, ceea ce inseamna un preț normal de 46,5 lei/kg, conform unei oferte valabile pana pe data de 14 noiembrie. Spata de porc fara os are un preț… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

