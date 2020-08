INCREDIBIL! A nins cu CIOCOLATĂ peste tot orașul O defectiune tehnica la o fabrica din ciocolata a facut ca un orasel elvetian sa capete aspect de poveste. Locuitorii au fost surprinsi sa vada „ninsoarea“ cu particule de ciocolata. Locuitorii unui oras elvetian au ramas socati cand au vazut ca afara incepe sa „ninga“ cu particule din pulbere fina de cacao. Totul s-a intamplat dupa ce sistemul de ventilatie de la o fabrica de ciocolata s-a defectat. Compania Lindt & Spruengli a confirmat in rapoartele locale ca a existat un defect minor in ventilatia de racire a fabricii din Olten, intre Zurich si Basel. Particulele care au putut fi vazute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

