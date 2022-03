Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a cantat la pian intr-un hotel din Harkov, al doilea cel mai mare oras din Ucraina, lovit de cateva zile de bombardamentele armatei ruse. In acest hotel se afla locuitori veniti sa se refugieze pentru ca nu au adaposturi in blocurile lor. Jurnalista Whitney Leaming, care lucreaza pentru…

- Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina. Mai multe persoane au murit, inclusiv copii, in atacurile aeriene ale rușilor la Jitomir și Harkov.

- Este a șasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. Noaptea trecuta au avut loc bombardamente intense asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. La Ohtirca, 70 de militari ucraineni au fost uciși dupa un atac al artileriei ruse asupra bazei lor. Alarmele anti-aeriene au sunat…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…

- In razboiul din Ucraina apar și cazuri de inconștiența vecina cu prostia. Doi soldați ruși au ramas fara combustibil pentru vehiculul lor, așa cum se pare ca au ramas multe blindate și tancuri ale armatei ruse, și s-au dus sa ceara ajutor de la o secție de poliție ucraineana. Probabil erau convinși…

- A patra zi de razboi in Ucraina a debutat cu doua explozii majore care s-au produs, in cursul noptii de sambata spre duminica, la o baza aeriana situata la sud de orasul Kiev, iar autoritatile ucrainene cred ca armata rusa a atacat cu rachete balistice sa

- Fortele ruse au lansat sambata atacuri coordonate cu rachete si artilerie asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, unde s-au facut auzite focuri de arma si explozii langa cladiri guvernamentale, au anuntat oficiali militari ucraineni si martori oculari pentru Reuters, noteaza Agerpres.…

- Peste 100 de persoane refugiate din Ucraina, inclusiv copii, au fost cazate la Centrul Moldexpo din Capitala. Alți 20 de refugiați sunt plasați intr-un camin al Direcției educație tineret și sport, din strada I. Creanga.