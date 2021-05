Stiri pe aceeasi tema

- UiPath, o companie care a fost inființata in urma cu 15 ani de cațiva programatori, intr-un apartament din București, a fost listata la cea mai mare bursa de valori de pe glob, cea din New York. Compania a ajuns sa valoreze peste 30 de miliarde de dolari, iar momentul este istoric pentru IT-ul romanesc…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

- In cadrul licitatiei cu strigare, defasurate pe 19 aprilie 2021 la Bursa de Valori a Moldovei, din cele 15 pachete de actiuni proprietate publica, expuse de Agentia Proprietatii Publice, a fost vindut doar unul. Este vorba de pachetul de 76,5% detinut de stat la SA Aqua-Prut din satul Rosu, Cahul, specializata…

- ”Consiliul de Administratie al Romgaz, intrunit in sedinta din data de 7 aprilie 2021, prin Hotararea nr. 29/7 aprilie 2021, a aprobat prelungirea mandatului de director general acordat lui Aristotel Marius Jude pentru o perioada de patru luni, incepand cu data de 13 aprilie 2021. Aristotel Marius Jude…

- Companiile din prima liga bursiera de la Bucuresti, adica cele ale caror actiuni alcatuiesc indicele principal BET, reprezentativ pentru dinamica Bursei locale, au incheiat anul 2020 cu un profit net de 6,7 mld. lei, la jumatate fata de anul precedent, si cu afaceri de 56 mld. lei, mai mici cu 10%,…

- MedLife a preluat un pachet majoritar de 60% al companiei Medica Sibiu, unul dintre furnizorii importanți de servicii medicale private din județul Sibiu. Odata cu aceasta achiziție, prima din 2021, MedLife iși consolideaza cea mai mare rețea de unitați medicale private cu acoperire la nivel național.…

- Purcari Wineries Group ("Purcari") sarbatoreste in luna februarie trei ani de la listarea in cadrul Bursei de Valori din Bucuresti. In toata aceasta perioada, Purcari a lansat 15 produse noi la nivel de grup si ramane cel mai mare exportator de vinuri din Republica Moldova, brandurile sale fiind desemnate…

- Primele cinci fonduri de investiții din Romania au avut o performanța de 30% in ultimii trei ani pe Bursa de Valori din București (BVB), ceea ce inseamna o creștere de 10% pe an. "Daca ne uitam...