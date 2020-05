Increderea in guverne atinge un nou record, la nivel mondial, in plina pandemie

Barometrul de Incredere Edelman, actualizat, releva ca pe fondul pandemiei de coronavirus increderea in guvern (65%) a crescut cu 11 procente din ianuarie, ajungand pentru prima data institutia care se bucura de cea mai mare incredere.



Increderea in Guvern a crescut in 6 dintre cele 11 piete cercetate, inclusiv in Marea Britanie (24 de puncte), Canada (20 de puncte), Germania (19 puncte) si Coreea de Sud (16 puncte).



Respondentii vor ca guvernul lor sa conduca in toate domeniile in care este nevoie de raspuns: stoparea pandemiei (73%), ajutorul dat oamenilor pentru a face fata…