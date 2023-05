Marea Britanie organizeaza sambata incoronarea Regelui Charles al III-lea, printr-o ceremonie fastuoasa, prima din ultimele sapte decenii, care va marca un moment ce intra in istorie. In varsta de 74 de ani, Charles al III-lea a devenit rege imediat dupa moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in urma cu aproape opt luni, la 8 septembrie 2022. Dar incoronarea este o zi simbolica, care combina o slujba religioasa si fastul unei traditii britanice, unice in lume. Regele Charles va fi incoronat la ora pranzului, ora Londrei, 14:00, ora Romaniei. Charles si sotia sa, Camilla, urmeaza sa plece…