- Astazi, 17 iunie 2023, la ora 08:41, un echipaj de politie rutiera, din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, care actiona pe drumul national DN 15, in zona intersectiei cu drumul judetean DJ 247, in comuna Stefan cel Mare, judetul Vaslui, a depistat si oprit, pentru verificare, un microbuz inmatriculat…

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…

- Un microbuz cu 47 de copii a fost implicat intr-un accident la Iași, fiind activat Planul Roșu. Accident rutier produs pe DN28, intre un autoturism și un microbuz cu 47 copii și 4 adulți. La locul evenimentului acționeaza un echipaj de descarcerare, o autospeciala de transport victime multiple, un echipaj…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- Șoferul unui microbuz care circula pe ruta Onești-Bacau este cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa ce a lovit o batrana cu pumnii in cap pentru ca nu voia sa se așeze pe scaun. Scena in care cei doi se certau a fost filmata de un pasager.Nimeni nu a mers sa-l opreasca…