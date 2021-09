Stiri pe aceeasi tema

- A venit cu bebelușul la spital și a aflat ca atat ea, cat și micuțul au COVID-19, apoi a decis sa fuga. Este cazul unei mame minore de 16 ani, din Ramnicu Valcea, care și-a luat copilașul infectat și a fugit din unitatea medicala in care erau internați. Pe numele ei s-a deschis un dosar penal.

- Intrebata cand va avea loc sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru noi masuri in Capitala, avand in vedere ultima hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Florela-Antonela Ghita declara ca mai inainte de atingerea incidentei 3 vor fi adoptate masurile…

- La data de 4 septembrie 2021, in jurul orei 16,30, polițiștii din Blaj au intervenit au intervenit, pe raza comunei Jidvei, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca o minora, in varsta de 8 ani, in timp ce se deplasa pe marginea…

- Imagini uluitoare cu o sportiva lovita de antrenor, la Tokyo. Jocurile Olimpice 2020 s-au confruntat cu un eveniment ieșit din comun. In intrecerea feminina de judo, un antrenor a apelat la o metoda neobișnuita pentru a-și stimula eleva. Pentru mulți, gestul barbatului a parut deplasat, deși se pare…

- Fotografie virala a unui medic din SUA: Cum arata plamanii unui bolnav de COVID și cei ai unei persoane vaccinate Un medic din Statele Unite ale Americii, cu specializare in medicina interna și boli infecțioase, a aratat, prin intermediul unei radiografii pulmonare a doi pacienți COVID-19, care este…

- Potrivit datelor Ministerului Sanatatii, bilanțul cazurilor noi de COVID-19 din Turcia a urcat, duminica, la 14.230, un numar triplu fata de acum trei saptamani si cel mai ridicat nivel atins dupa prima jumatate a lunii mai, relateaza Reuters. Cat privește decesele, cifrele stau un pic mai bine comparativ…

- Exista situații, oricat de greu de crezut ar fi, cand legea iți da dreptul sa iei de nevasta o minora. Conform prevederilor articolului 272 Cod Civil, alineat 1 „casatoria se poate incheia daca viitorii soți au implinit varsta de 18 ani”. Doar ca la același articol, alineatul 2, se spune „Pentru motive…