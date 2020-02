Incindent armat la Toronto. Trei persoane au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise intr un atac armat produs vineri dupa amiaza intr un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana, potrivit digi24.ro.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg.Un individ a deschis…

- Doua persoane si au pierdut viata si o a treia a fost grav ranita intr un atac armat asupra unei biserici dintr o suburbie a orasului Fort Worth, statul Texas, conform informatiilor oferite de autoritatile locale, care au precizat ca atacatorul a fost ucis, transmit agentiile de presa internationale,…

- Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite intr-un atac armat in Harris County (Texas), vineri seara, in timp ce filmau un videoclip rap intr-o parcare, relateaza presa americana.Potrivit serifului Ed Gonzalez, unul dintre raniti este in stare critica. Autoritatile au fost…

- Trei persoane au murit luni în timpul unui atac armat la un supermarket Walmart din Duncan, a anunțat presa locala citând surse din cadrul poliției din Oklahoma, relateaza AFP. Potrivit șefului de poliție Danny Ford, citat de catre televiziunea locala TNN-ABC, cele trei persoane au fost…

- Potrivit primelor date anuntate de presa locala, un suspect a intrat in curtea din spate a unei resedinte unde se adunasera circa 35 de persoane pentru a urmari un meci de fotbal si au deschis focul. Atacatorul a fugit si este cautat de Politie. loading...