Incidente semnalate în Capitală în ziua alegerilor: Nouă sesizări după închiderea votului, inclusiv privind voturile de la Sectorul 1 Poliția Capitalei a prezentat situația incidentelor semnalate in București in ziua alegerilor locale. Sunt 90 de incidente semnalate, din care 37 nu au fost confirmate. Pentru 18 dintre acestea s-au deschis dosare penale. De asemenea, au fost inregistrate noua sesizari dupa inchiderea votului, privind desfasurarea procesului de votare, inclusiv privind voturile de la Sectorul 1, unde Alianța USR PLUS susține ca au fost comise fraude, iar PSD cere renumararea voturilor. „Pe intreg parcursul procesului de votare de la nivelul municipiului Bucuresti, au fost semnalate 90 de posibile incidente. Dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

