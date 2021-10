Incidenţe record de infectări în Dolj. CJSU votează împotriva carantinei Chiar daca in unele localitati doljene incidenta de infectare cu virusul Covid-19 a atins cote alarmante, mai multi membri ai Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj au votat impotriva carantinarii acestora. Optiunea celor care au votat impotriva carantinarii localitatatilor cu incidenta foarte mare a cantarit mai mult decat recomandarea medicilor de la Directia de Sanatatea Publica . Asta desi doar 4 dintre cei 53 de membri ai CJSU au legatura cu domeniul sanatatii. Pe 1 si 4 octombrie au avut loc sedinte, pe Whatsapp, ale CJSU Dolj, cu privire la carantinarea localitatilor Malu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

