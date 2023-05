Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a filialei AUR Ilfov a fost agresata fizic in fata Primariei Voluntari, luni, de catre un barbat in timp ce impartea flyere pentru protestul din 6 mai, a transmis partidul intr-o informare de presa. Conform sursei citate, unul dintre membrii echipei a fost scuipat si lovit cu pumnul de agresorul…

- Magazinele Enel din municipiul Bucuresti, precum si din judetele Giurgiu si Ilfov vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala, anunța compania. Va fi sponibil, insa, serviciul de call center numai pentru informatii in sistem automat, cum ar fi transmiterea indexului, detalii despre factura…

- Inventivitatea politicienilor romani continua sa uimeasca. Iar reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor au dovedit-o din plin, vineri, la orele pranzului. Parlamentarul de Timiș, Titi Stoica, s-a urcat in autoturism și s-a deplasat la Giarmata, unde a intrat in coloana vehiculelor blocate in…

- Consumul de droguri printre tineri este in creștere alarmanta, varsta de incepere fiind doar de 13 ani. Romania dispune de numai 1600 de locuri de tratament, puține fiind destinate adolescenților. Potrivit ultimelor date furnizate de catre Agenția Naționala Antidrog și prezentate de Președintele Comisiei…

- Un cunoscut fermier, Claudiu Davițoiu, care deține o ferma cu 800 de vaci la Afumați, in Ilfov, trage un semnal de alarma cu privire la viitorul acestui sector in Romania, unde efectivele s-au redus dramatic și cel mai probabil vor continua sa scada. Laptele va deveni un produs de lux, pentru ca fermierii…

- Crima oribila in localitatea Ciorogarla, din județul Ilfov, duminica seara, unde doi soți au fost injunghiați cu salbaticie de fostul concubin al fiicei lor. Din pacate, femeia in varsta de 50 de ani, și-a pierdut viața. Cei doi au fost gasiți injunghiați in casa de fiul lor minor, care a și sunat la…

- Andrew Tate ar fi instruit doi asociați sa le spuna lui George Simion și Dianei Iovanovici-Șoșoaca ca i se insceneaza fapte și ca o susținere din opartea lor ar fi „foarte buna pentru carierele lor”. „Așa ca spuneți-le clar: Veți obține multe voturi cand Tate va spune ca le-ați luat apararea”, ar fi…

- Au loc percheziții de amploare in București și Ilfov. Procurorii DNA au dat buzna in biroul primarului sectorului 3, Robert Negoița . Alte 17 locații din București și Ilfov sunt vizate de procurorii DNA. ,,Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…