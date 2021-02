Stiri pe aceeasi tema

- "Incidenta cumulata in randul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului II (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mica decat in randul populatiei generale. Exista 8 judete in care nu s-a inregistrat niciun caz de infectare in randul elevilor (AG, BR, GR, NT, SB, SM, TL si VL).…

- Ministerul Educației a transmis, joi, raportul zilnic privind situația epidemiologica in școli, dupa redeschiderea unitaților de invațamant. Citește și: Deputatul Mihai Lasca, exclus din AUR, acuza ca i s-au cerut contracte 'abuzive' din suma forfetara pentru cabinetul parlamentar Incidența…

- Ministerul Educației a anunțat ca 244 de elevi și 329 de angajați din sistemul de invațamant au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dupa patru zile de la debutul școlii, potrivit HotNews. Incidența cumulata in randul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului II (1 caz de elev confirmat/10.000…

- 5.02.2021Comunicat de presaInceperea cursurilor semestrului al II-lea al anului școlar 2020- 2021 Luni, 8.02.2021, vor incepe cursurile semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021, cu respectarea Ordinului Comun nr. 3235/4.02.2021 al Ministerului Educației și Cercetarii și Ministerului Sanatații,…

- Un liceu privat și doua gradinițe au fost plasate in carantina din cauza numarului mare de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, in randul elevilor și profesorilor. Informația a fost prezentata de viceprimarița, Angela Cutasevici. Astfel, potrivit datelor din perioada 20 - 26 noiembrie, numarul cazurilor…

- In municipiul Cluj Napoca rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 9, 04 la mia de locuitori, deși cifrele sunt in creștere de la o zi la alta autoritatile judetene au decis amanarea carantinei, potrivit Agerpres.Judetul Cluj se situeaza pe locul doi la nivel national in privinta indicelui…