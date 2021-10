Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor Alec Baldwin a tras cu un pistol de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico, ucigand-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins și ranindu-l pe regizorul Joel Souza, potrivit autoritaților citate de Reuters.Incidentul a avu loc pe platoul de filmare al filmului independent ”Rust”,…

- Actorul Alec Baldwin a tras joi cu o arma de recuzita in timpul unor filmari și a ucis-o pe Halyna Hutchins, director de imagine, și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc...

- Celebrul actor american a impușcat-o mortal, joi, 21 octombrie, pe directorul de imagine Halya Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, in timpul unor filmari la un western in New Mexico, SUA. Circumstanțele tragediei nu sunt inca stabilite. Halyna Hutchins și Joel Souza „au fost impușcați și…

- O femeie si-a pierdut viata si o alta a fost ranita de un tir accidental care a avut loc joi pe platourile de filmare a westernului „Rust”, cu Alec Baldwin in rolul principal, realizat in New Mexico, Statele Unite, a informat politia locala, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Cel care a tras a fost…

- Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc in timpul filmarilor filmului western "Rust", pe un platou din Mexico City.Sursa foto: InstagramHalyna Hutchins a fost transportata de urgența la spital, insa medicii nu au mai putut sa o salveze. Un agent al actorului a declarat, pentru agenția AP,…

- Focuri de arma au fost trase vineri dimineata in vecinatatea terminalului 2 al aeroportului international din capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, cel putin doua persoane fiind ranite si un suspect arestat, a anuntat politia mexicana, potrivit Reuters. Incidentul pare sa fi fost o tentativa…

- Patru copii au fost raniti duminica noapte intr-un incident armat la un festival in Independence, Missouri (centrul Statelor Unite), potrivit media locale, informeaza luni Reuters. Cele patru victime au fost transportate la spital cu rani care nu le pun viata in pericol, a relatat canalul…

- Actorul Bob Odenkirk, starul serialului „Better Call Saul”, a fost spitalizat de urgenta marti, dupa ce s-a simtit rau cand se afla pe platourile de filmare pentru show-ul AMC, scrie Variety, potriviti news.ro. Odenkirk filmeaza in prezent al saselea si ultimul sezon al serialului, spin-off…