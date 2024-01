Intr-un incident șocant petrecut astazi in sediul Consiliului Județean Dambovița , un jurnalist a fost agresat in mod brutal de catre susținatori ai pesediștilor, intr-o manifestare de intoleranța fața de opiniile divergente. Consiliului Județean Dambovița este condus de pesedistul Ștefan Corneliu, iar incidentul a avut loc in timpul unui interviu al jurnalistului Silviu Alupei de la postul de televiziune Inedit TV. Conform martorilor oculari, jurnalistul Silviu Alupei a fost imbrancit in mod agresiv de catre persoane simpatizante ale pesediștilor, care nu au tolerat opiniile diferite exprimate…