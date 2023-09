Stiri pe aceeasi tema

- Un urs care a intrat, vineri dimineata, in curtea Liceului Tehnologic ”Venczel Jozsef” din municipiul Miercurea Ciuc a fost impuscat. Viceprimarul Bors Bela a declarat ca aceasta a fost cea mai sigura optiune pentru a nu pune in pericol vietile sutelor de elevi aflati la acea ora in incinta institutiei,…

- Magistrații de la Curtea de Apel București ii obliga pe șefii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa-și publice veniturile, dupa un proces inițiat de deputatul USR Claudiu Nasui. El a cerut ASF sa comunice informațiile publice privind salariile si sporurile primite de conducerea instituției,…

- O femeie a fost filmata urcandu-se in Fantana Trevi din Roma pentru a-și umple sticla de apa. Cazul i-a infuriat pe italieni intrucat tot mai mulți turiști au vandalizat in aceasta vara siteurile italienești, scrie Business Insider. Imaginile au fost filmate de catre un turist care era de fața. In clip…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…

- Incident șocant in centrul orașului Ploiești. O fetița a fost la un pas sa fie rapita de un batran de 77 de ani. Totul s-a intamplat miercuri dupa-amiaza, pe o alee de promenada din zona centrala a orașului Ploiești, care de altfel este intens circulata. Martorii povestesc ca barbatul de 77 de ani ar…

- Incident major in Gara de Nord marți seara dupa ce o lomotiva a rupt pantograful in zona Podului Grant, iar traficul feroviar este inchis pe mai multe linii in Gara de Nord din Capitala. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca traficul feroviar in Gara de Nord este inchis, la aceasta…

- O profesoara de istorie și filosofie de la un liceu din Veneția a lipsit de la școala in total 20 de ani din cei 24 de serviciu. A ajuns in vizorul unei inspecții ministeriale, care i-a definit metodele de predare ca fiind „incompatibile”. Acum, Curtea de Casație a confirmat concedierea ei. Dintr-un…

- Un turist a alertat instituțiile, anunțand ca are de gand sa detoneze o bomba daca nu este evacuat din masivul Ceahlau. Salvamontiștii din Durau au plecat, joi, in cautarea turistului care a alertat toate instituțiile, susținand ca are asupra lui o bomba pe care intenționeaza sa o detoneze. ”Situație…