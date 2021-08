Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin in localitatea Lumina, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de ISU "Dobrogea", un incendiu a izbucnit la o casa situata pe strada Mare din localitatea Lumina. Misiunea este in desfasurare.…

- Masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.Fortele cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice continua sa actioneze, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID 19 pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, au fost aplicate, de catre politistii…

- Mai multe persoane au fost implicate intr-un scandal in judetul Teleorman, iar in urma altercatiei un tanar de 24 de ani a fost injunghiat. Un barbat de 26 de ani este audiat de politisti, fiind suspectat ca ar fi comis fapta. ”La data de 27 iulie a.c., Politia orasului Zimnicea a fost sesizata…

- Barbat, depistat baut la volan, pe strada Cuartului din municipiul Constanta.La data de 26 iulie a.c., in jurul orei 00.15, politisti din cadrul Sectiei 2 au identificat un barbat, de 37 de ani, din judetul Olt, care a condus un autoturism pe strada Cuartului din municipiul Constanta, in timp ce se…

- „Ordinul de lupta a fost dat, in strada revolutionari!", a indemnat, intr-o interventie televizata, presedintele cubanez, care a acuzat „mafia cubanezo-americana" ca se afla in spatele acestei revolte. „Facem apel la toti revolutionarii din tara, toti comunistii, sa iasa pe strazile unde vor avea loc…

- In noaptea de 4-5 iulie, un incident deosebit de violent a avut loc pe o strada din orașul Balș, județul Olt. O femeie a fost gasita a doua de dimineața cu gatul secționat. Aceasta ar fi fost taiata cu o lama de ras. Femeie taiata in strada cu lama Femeia in varsta de 35 de […] The post Incident cumplit…

- Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.657 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 1.044.000 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 127 cazuri…

- Incident șocant, joi, pe strada Constantin Brancuși din cartierul clujean Gheorgheni. Un tanar de 31 de ani a decedat, dupa ce a cazut de pe acoperișul unui bloc cu 4 etaje. Acesta efectua lucrari la acoperiș. In acest caz, polițiștii au deschis dosar penal pentru doua infracțiuni. O autospeciala și…