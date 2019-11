Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat vineri, intr-o interventie televizata, ca incidentul de pe Podul Londrei, in care un barbat a injunghiat cu un cutit mai multe persoane - cinci, potrivit unor...

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, transmite Reuters. ‘In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei raman neclare’, a transmis politia pe Twitter.…

- Avansul conservatorilor premierului Boris Johnson in fata Partidului laburist a scazut la opt puncte procentuale fata de zece in urma cu o saptamana, potrivit unui sondaj al Panelbase, ultimul dintr-o serie de sondaje care arata ca in perspectiva alegerilor de la 12 decembrie cursa este tot mai stransa,…

- UPDATE, ora 18:00 – Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters. ‘In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei…

- UPDATE, ora 17:00 – Politia londoneza a anuntat ca a fost chemata in urma unui incident pe Podul Londrei, soldat cu injunghierea unor persoane, si ca un suspect a fost retinut, transmite Reuters. ‘Politia a fost chemata la ora 1.58 p.m. la locul unei injunghieri in apropiere de Podul Londrei’, a indicat…

- Un barbat care avea asupra sa un steag al Angliei a fost pus la pamânt, joi, de catre poliție în fața reședinței premierului Boris Johnson de pe Downing Street, a spus un fotograf Reuters aflat la fața locului.O purtatoare de cuvânt a Guvernului britanic a spus ca nu știa de vreun…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade s-a produs joi in Turcia, afectand orașul Istanbul, au informat autoritațile, adaugand insa ca nu au fost anunțate victime, relateaza site-ul agenției Reuters. Primarul orașului Istanbul a informat pe Twitter ca nu au fost anunțate victime și pagube.…