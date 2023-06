Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 35 de ani care a alunecat pe zapada la Saua Capra (Balea Lac) a fost preluata de salvamontisti. Aceasta a fost transportata la ambulanta, a anuntat, vineri, Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu. Victima a suferit mai multe contuzii si o plaga la nivelul membrului superior. „Femeia a…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs sambata pe E70, in apropierea localitatii Prunaru din judetul Teleorman, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Una dintre victime, un tanar de 24 de ani, sofer al unuia dintre autoturisme, este in stare grava.„Politistii din cadrul Serviciului Rutier…

- Incendiu in aceasta dupa-amiaza, la o casa in localitatea aradeana Livada. La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de pompierii voluntari ai SVSU Livada…

- Un echipaj de la Salvamont Maramures intervine, sambata, in zona Preluca Veche, unde o femeie, care face parte dintr-un grup de turisti aflati intr-o drumetie, a suferit un accident la membrul inferior.

- In Vinerea Mare și de Paște, in București și in județul Ilfov, noua spitale pentru adulți și copii vor asigura asistența medicala de urgența, in zilele de sarbatoare legala. Iata lista spitalelor și numerele de telefon: Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00; Spitalul…

- Intervenția a avut loc sambata, cu participarea salvamontiștilor din Rașnov, ajutați de un elicopter SMURD, pentru preluarea femeii ranitie in apropiere de cabana Malaiești, potrivit News.ro . Femeia era cu un grup de turiste, intr-o zona dificila, care este inchisa pe timp de iarna. Traseul greu accesibil…

- „Un echipaj format din trei subofițeri, in timp ce acționa pe raza județului Ilfov, a observat, pe un teren viran situat pe Centura București, intre localitațile Glina și Pantelimon, un autovehicul suspect. Ajunși la fața locului, jandarmii au observat mai multe persoane care sustrageau fier. In incercarea…

- Incident in Ilfov! Doi jandarmi au fost raniti, dupa ce unul dintre ei a tras cu pistolul din greseala. Glontul i-a trecut prin palma celui care a manevrat pistolul, iar colegul sau a fost impuscat in abdomen.Totul s-a intamplat, noaptea trecuta, iar cei doi au ajuns de urgenta la spital. Cei doi jandarmi…