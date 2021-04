Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…

- Intrebat cat de repede vom trece la restricții mai dure, in momentul in care Bucureștiul va atinge indicele limita, Prefectul Bucureștiului afirma ca masurile de inasprire a restricțiilor vor intra in vigoare in 48 de ore. Alin Stoica a vorbit, duminica, pe B1 TV despre momentul in care Bucureștiul…

- O adolescenta de 17 ani a fost salvata, sambata, dintr-un canal cu o adancime de 5 metri, in care a cazut din neatenție. Incidentul s-a produs pe o strada din Panciu, judetul Vrancea, iar fata a avut noroc ca, atunci cand a cazut, a fost observata de un pompier care se afla in timpul liber. […] The…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Politia s-a retras in ultima perioada și nu a mai fost vizibila in actiuni pentru respectarea masurilor de stopare a pandemiei, dar este momentul sa revina. “Cred ca s-a retras in ultima perioada si nu a mai fost vizibila. E momentul sa revina pentru ca inca nu am…

- Un barbat care a cazut pe strada, inconștient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Incidentul s-a produs in sectorul 5 al Capitalei, iar hoțul a fost prins de jandarmi. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, […] The…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, a explicat, luni dimineața, ca instituția are un pompier angajat, dar acesta este mai mult in concediu, de mai bine de 6 luni. Potrivit managerului, pacienții și personalul unitații medicale nu au fost in pericol duminica seara. ”Pana in acest…

- Direcția Regionala Antifrauda Constanța, din cadrul ANAF, a inceput miercuri un control la ferma de porci din Golești, Vrancea, a grupului Premium Porc. Potrivit unor surse din interiorul companiei, in jurul pranzului, la sediul fermei erau 12 inspectori, veniți cu patru mașini. Controlul are loc in…

- Incidentul a avut loc marți dimineața, in jurul orei 10, la unul dintre centrele de vaccinare din Targu Jiu, potrivit Digi24. Pacientul care s-a prezentat pentru rapel are 66 de ani. Inainte de a fi vaccinat cu rapelul ar fi aratat adeverința pe care a primit-o dupa prima vaccinare, pe care scria ca…