- Pompierii de la Punctul de Lucru Deda au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o afumatoare din localitate. Pe langa afumatoare ardea și o parte a magaziei de lemne, aproximativ 12mp. Incendiul a fost localizat și stins cu succes, informeaza ISU Mureș. Incendiu lichidat…

- Ieri, in jurul orei 15.30, politistii Biroului Rutier Baia Mare, au depistat in trafic, pe strada Garii, un sofer care conducea fara sa detina permis de conducere. Barbatul in varsta de 33 de ani, domiciliat in comuna Farcasa, s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis. Tot fara permis s-a…

- La Spitalul Județean de Urgențe Dr. ”Constantin Opriș” din Baia Mare, nu mai erau astazi paturi pe secția ATI pentru bolnavii de COVID, insa aceasta unitate este una pentru suspecți, unde pacienții nu raman, doar ca in acest moment celelalte spitale suport nu mai au paturi disponibile. Surse medicale…

- Noaptea trecuta s-a petrecut un accident in localitatea Jucu Herghelie, in care au fost implicate cinci persoane. Doua autospeciale și doua echipaje SAJ au fost alertate in jurul orei 22.10 ca urmare a unui accident produs pe raza localitații Jucu Herghelie. Pompierii au gasit doua autoturisme și o…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei de coronavirus in Romania, Grupul de Comunicare Strategica lanseaza un avertisment ingrijorator, dupa numarul uriaș de noi infectari și morți din ultimele 24 de ore. Astfel, GCS avertizeaza ca locurile alocate pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva…

- Pompierii militari intervin in aceste minute pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in podul unui garaj din comuna Deda. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 50mp in podul garajului. Pompierii militari de la Punctul de lucru Deda și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de…

- In satul Șandru din comuna Papiu Ilarian un utilaj agricol a fost cuprins de flacari, in urma cu cateva ore. Au intervenit pompierii militari de la Punctul de lucru Luduș, dar combina nu a mai putut fi salvata, a ars in totalitate. Din fericire nu au fost victime omenești, informeaza ISU Mureș. Pompierii…

- Pompierii militari intervin pe strada Principala din localitatea Sanișor pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, informeaza ISU Mureș. foto arhiva Arde vegetația uscata la Sanișor! at Sursa articolului: Arde vegetația uscata la Sanișor! Credit autor: Marginean Erika. Source