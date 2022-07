Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a afisat sambata un banner cu mesajul „Transilvania, pamant romanesc!”, in timpul discursului premierului ungar Viktor Orban prezent la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad.

- Maghiarii care ascultau discursul presedintelui Ungariei Viktor Orban, de la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, au fost la un pas sa-i linseze pe cei care au afisat un banner cu mesajul „Ceva este etern: Transilvania este pamant romanesc”, scrie presa maghiara. Orban a reactionat dur cand protestatarii…

- Sambata, in timpul discursului premierului ungar Viktor Orban, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, un barbat a afisat un banner cu mesajul „Transilvania, pamant romanesc!”.Mesajul complet era „Ceva este etern. Transilvania, pamant romanesc!”, aluzie la motto-ul Tusvanyos, etern!” sub care…

