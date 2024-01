Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar sofer din Gorj care abia a obtinut permisul de conducere a fost amendat si are dreptul de a conduce suspendat, dupa ce si-a plimbat un prieten pe capota masinii, pe strazile din Targu Jiu, scrie News.ro.Politistii l-au cautat si identificat, dupa ce imagini cu faptele teribiliste au fost postate…

- Politistii s-au autosesizat dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care se vede cum un tanar se afla pe capota unui autoturism care circula, probabil, pe strazile din Targu Jiu.Verificarile au aratat ca imaginile au fost filmate pe strazile acestui oras, dupa care au fost postate de TikTok. „Ca…

- Un brad de Craciun a fost instalat intr-o toaleta publica din Gorj și, in scurt timp, a devenit viral pe internet si a starnit amuzamentul internauților. Pomul de Craciun impodobit a fost montat in toaleta din Parcul Central din Targu Jiu. In imaginile postate pe internet se vede ca bradul de Craciun…

- Un șofer a surprins momentul in care un barbat s-a suit pe capota portbagajului unei mașini de lux care patina pe un drum cu zapada din județul Vaslui.In imagini se observa un barbat care s-a urcat pe capota portbagajului mașinii și pare ca sare pentru a incerca sa ajute tracțiunea spate a bolidului,…

- O bunica se antreneaza cot la cot cu fiica și nepoata ei in sala de fitness, iar mulți raman surprinși cand afla ca fac parte din generații diferite. Iata mai multe imagini cu cele trei femei superbe!