Incident grav la o școala din Argeş. Un elev l-a tăiat cu un briceag pe un coleg Un elev al unei scoli gimnaziale din localitatea argeșeana Bascov a ranit cu un briceag un coleg, incidentul avand loc pe terenul de sport al unitatii de invatamant. Agresorul a urmat un program de consiliere chiar in cursul acestui an scolar. Luni seara, reprezentanti ai scolii au sunat la Politie pentru a reclama ca intre […] The post Incident grav la o școala din Arges. Un elev l-a taiat cu un briceag pe un coleg appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni…

- Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu știa ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 18 Poliție a fost sesizata prin…

- Autoritatile intervin, luni dupa-amiaza, dupa ce o persoana a anuntat ca ar exista un dispozitiv exploziv la o unitate de invatamant din Sectorul 2. Elevii au fost evacuați, iar traficul in zona a fost restrictionat. ”Astazi, in jurul orei 13.30, o persoana a apelat numarul direct al unei sectii de…

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…

- O absolventa de la un liceu din republica ruseasca Daghestan a strigat la microfon in timpul serbarii de final de an „Libertate Ucrainei! Putin este diavolul!”, cand a mers sa-si ia premiul, relateaza ziarul ucrainean Pravda, care publica imagini cu gestul fetei. Colegii au aplaudat-o, in timp ce profesorii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care au de sustinut examene nationale, in acest an, trebuie sa se astepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cimpeanu a numit invatamantul online impus de pandemie drept ”o adevarata catastrofa educationala”. Intrebat daca…

- Un baiat de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti, a ajuns la spital, joi dimineata, dupa ce ar fi avut o altercatie cu un coleg de clasa. Copilul are un traumatism cranian minor. Incidentul a avut loc in Scoala Nicolae Simache din Ploiesti, unde doi copii de noua ani s-au lovit reciproc, dupa […]…