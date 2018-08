Stiri pe aceeasi tema

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost deconectata de la Sistemul Energetic National in seara de 16 august 2018, ora 18:57 ca urmare a unei manevre eronate a personalului Transelectrica care efectua lucrari de mentenanta pe linia de 400 kV Cernavoda Constanta…

- Unitatii 2 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost deconectata joi, la ora 18.57, din cauza unei manevre eronate efectuate de personalul Traselectrica la stația electrica Cernavoda, informeaza compania de transport al energiei Transelectrica. "Joi, 16 august, la ora 18.57, in cursul manevrei de…

- SNN informeaza ca in dupa amiaza zilei de astazi, ora 16:38, Unitatea 1 CNE Cernavoda s a deconectat automat de la Sistemul Energetic National laquo; SEN raquo; ca urmare a unui semnal fals care a declansat unul din sistemele turbinei lagar , partea clasica a centralei.Potrivit reprezentantilor Nuclearelectrica,…

- Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat, luni, de la Sistemul Energetic National, ca urmare a unui semnal fals, ce a declansat unul din sistemele turbinei, se arata intr-un comunicat al Nuclearelectrica remis agentiei MEDIAFAX.

- "In prezent, se analizeaza cauza exacta a acestei declansari si, ulterior, se vor initia demersurile de remediere si de sincronizare a Unitatii 1 la SEN. Aceste actiuni nu au nici un impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator", precizeaza sursa citata de Agerpres.…

- Reactorul 1 de la Cernavoda a fost repornit luni dimineața, dupa ce timp de o luna au fost efectuate lucrari de mentenanța. Reprezentanții Nuclearelectrica susțin ca in prezent cele doua reactoare de la Cernavoda asigura aproape 20 la suta din electricitatea țarii. Sincronizarea cu sistemul energetic…

- SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 1 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 4 iunie 2018, iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s a realizat in aceeasi zi, la ora 05:02. Unitatea 1 a intrat in programul de oprire planificata in vederea…

