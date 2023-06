Incident grav în Bistriţa-Năsăud. O fetiță de 10 ani a fost mușcată de un șarpe Incident grav in județul Bistrita-Nasaud, acolo unde o fetița de 10 ani a fost mușcata de un șarpe. Evenimentul a avut loc in cursul zilei de joi, 1 iunie, in localitatea Rebra, potrivit presei locale. Incident grav in Bistrita-Nasaud. Fetița transportata la spital, dupa ce a fost mușcata de un șarpe La locul incidentului au ajuns reprezentanții Serviciului de Ambulanța Județean, care au acordat primul ajutor micuței. Aceasta a fost preluata de medici și transportata in localitatea Dumitra. De acolo, fetița a fost luata de un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD, care ulterior a transportat-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 10 ani a fost muscata de un sarpe in localitatea Rebra, din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Agerpres.Fetita a fost preluata catre echipajul de terapie intensiva mobila SMURD de la un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean care a transportat-o pana in localitatea Dumitra,…

- O fetița de 10 ani a fost mușcata de șarpe. Incientul a avut loc in Rebra. A intervenit un echipaj SAJ BN și TIM din cadrul ISU BN. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a salvatorilor in localitatea Rebra. O fetița a fost mușcata de un șarpe. A intervenit un echipaj al SAJ BN care a preluat…

- Un barbat de 45 de ani a fost gasit mor, duminica, in raul Bistrita, la 3 kilometri de locul in care a fost vazut ultima data. "Echipaje de specializate de pompieri militari din cadrul Garzii de Interventie Prundu - Bargaului, alaturi de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ…

- O persoana a fost ranita, luni, in urma coliziunii dintre un camion incarcat cu lemne si o autoutilitara, pe DN2-E85, in localitatea Horia, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La locul solicitarii au intervenit pompierii de la detasamentul din Roman si un echipaj al Serviciului…

- Un adolescent de 17 ani a fost grav ranit, sambata seara, dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un șanț, in localitatea Dalhauți. La fața locului au fost prezente un echipaj de poliție și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea. Cu traumatism craniocerebral deschis, baiatul a fost…

- Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, in care a fost implicat un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt ranite in urma unui accident de circulatie care…

- Un baiat, de 15 ani, din localitatea Letea Veche, a fost scos decedat de pompieri din canalul de fuga al raului Bistrita, in municipiul Bacau, a informat, miercuri, Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). Disparitia minorului a fost sesizata marti seara, dar pompierii au reusit sa recupereze…

- Un baiat in varsta de 15 ani, din localitatea Letea Veche, a fost scos decedat de pompieri din canalul de fuga al raului Bistrita, in municipiul Bacau, a informat, miercuri, Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). Disparitia minorului a fost sesizata marti seara, dar pompierii au reusit…