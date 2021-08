Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii bucuresteni intervin, luni, pentru extragerea mai multor persoane surprinse de prabusirea unui mal de pamant in zona Bibliotecii Nationale, doi fiind scosi si transportati la spitale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.

- UPDATE Al patrulea muncitor prins sub un mal de pamant a fost extras de salvatori la aproximativ o ora de la incident. Muncitorului, cetațean strain, i se acorda ingrijiri medicale. Cinci muncitori au fost prinși, luni, sub un mal de pamant langa Biblioteca Naționala din București. Potrivit primelor…

- Un avion cu 28 de oameni la bord s-a prabușit in largul Peninsulei Kamceatka din estul Rusiei.Echipele de cautare au gasit bucați din epava avionului intr-o zona de coasta, in largul Peninsulei Kamceatka. Aparatul se pregatea de aterizare cand a disparut de pe radare.

- Pompierii din Timis intervin, joi seara, pentru salvarea a doua persoane surprinse de surparea unui mal de pamant. ”Am fost solicitati sa intervenim pentru degajarea a doua persoane surprinse de o surpare de pamant, intre localitatile Rudicica si Urseni. La fata locului s-au deplasat de urgenta 2 autospeciale…

- Un avion militar s-a prabusit joi in apropiere de Mandalay, al doilea cel mai mare oras din Myanmar, au anuntat serviciile de pompieri locale citate de Reuters. Doisprezece oameni aflati la bord au murit, iar doi, intre care pilotul, au supravietuit. Aeronava, care decolase din capitala Naypyidaw…