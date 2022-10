Un avion rusesc a lansat „accidental” o racheta in apropierea unui avion britanic care patrula in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, a anunțat, joi, ministrul Apararii Ben Wallace, relateaza Reuters. Wallace a declarat in Parlamentul de la Londra ca Marea Britanie a suspendat patrulele in urma incidentului și și-a exprimat ingrijorarea fața de ministrul […] The post Incident deasupra Marii Negre. Un avion rusesc a lansat o racheta in apropierea unei aeronave britanice. Reacția Moscovei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .