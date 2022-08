Stiri pe aceeasi tema

- Incident la Ziua Marinei de la Constanta In timpul slujbei lui sustinute de IPS Teodosie s a oprit sunetul.Ulterior, IPS Teodosie a declarat ca nu s a suparat, insa a precizat ca ii compatimeste pe cei care au facut asta pentru ca vor raspunde inaintea lui Dumnezeu.Nu m am suparat. Arhiepiscopia Tomisului…

- Momente stanjenitoare pentru IPS Teodosie, care a participat in aceasta dimineața la ceremoniile dedicate Zilei Marine. Astfel, Arhiepiscopul Tomisului, care a ținut slujba in cadrul festivitaților din portul militar Constanța, a fost intrerupt de organizatori, fiindu-i taiat microfonul. Imediat, cuvantul…

- An de an, pe 15 august este sarbatorita Ziua Marinei Romane. Tot astazi are loc și sarbatoarea crestina a Adormirii Maicii Domnului, considerata ocrotitoarea marinarilor. In timp ce Inalt Prea Sfințitul Teodosie rostea rugaciunea, organizatorii i-au taiat microfonul și au dat cuvantul urmatorului invitat.

- Slujba oficiata de Arhiepiscopul Tomisului la Ziua Marinei a fost intrerupta luni de organizatori si a fost dat cuvantul sefului Statului Major al Fortelor Navale, Mihai Panait, potrivit news.ro.IPS Teodosie si-a continuat apoi slujba religioasa, aproximativ cinci minute, fara sunet, dupa care a…

- Incident la Ziua Marinei de la Constanta In timpul slujbei lui Teodosie s a oprit sunetul.Ulterior, IPS Teodosie a declarat ca nu s a suparat, insa a precizat ca ii compatimeste pe cei care au facut asta pentru ca vor raspunde inaintea lui Dumnezeu.Facem precizarea ca Teodosie a plecat inaintea ca Iohannis…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, sustine azi, 12 august, o conferinta de presa organizata cu prilejul sarbatoririi zilei de 15 august, zi cu dubla semnificatie pentru romani: Adormirea Maicii Domnului si Ziua Marinei Romane.Evenimentul are loc pe plaja H2O din statiunea Mamaia. Am mers…

- Un incident neplacut s a petrecut astazi, 22 mai in zona Garii din Constanta. O femeie a avut nevoie urgenta de ajutorul medicilor. Este vorba despre o doamna de aproximativ 70 ani, care a cazut pe scarile din interior. Aceasta prezinta fractura deschisa la membrul inferior., transmit reprezentantii…