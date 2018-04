Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din capitala nepaleza Kathmandu a fost inchis vineri dupa ce un avion al companiei malaeziene Malindo Airlines, cu 139 de persoane la bord, a iesit de pe pista in momentul decolarii, transmit AFP si dpa, conform agerpres.ro. Nicio persoana nu a fost ranita in acest incident, survenit…

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News. Avionul, de tip Airbus A33, au trebuit sa se intoarca la Aeroportul Hartsfield-Jackson din…

- Doua avioane de pasageri au intrat în coliziune, miercuri, pe pista aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, relateaza site-ul publicației The Times of Israel. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoana nu a fost ranita, dar aeronavele au suferit avarii grave în partea din spate…

- Un avion cu 67 d epersoane la bord s-a prabusit pe Aeroportul International Tribhuvan din capitala Nepalului, Katmandu, scrie BBC, transmite News.ro . Avionul, operat de US-Bangla, o companie din Bangladesh, si-a schimbat brusc cursul si a iesit de pe pista atunci cand a aterizat luni dupa-amiaza, luand…

- Aeronava de pasageri An-148 a companiei „Saratov Airlines" s-a prabușit dupa decolarea din Moscova. La bord se aflau 71 de persoane. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare. Potrivit primelor informații,…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat sambata seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.…

