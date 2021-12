Stiri pe aceeasi tema

- Nava de comanda si control a Flotei a 6-a americane, USS Mount Whitney, si distrugatorul USS Porter au ajuns in Marea Neagra pentru o serie de manevre la care ar putea participa si alte patru nave Aliate, intre care si fregata Regina Maria.

- Conform unui comunicat emis de Ministerul Apararii din Rusia, a avut loc un incident aviatic intre avioane americane și rusești deasupra Marii Negre. Rusia a trimis doua avioane de lupta pentru a escorta cele patru avioane americane care zburau deasupra Marii Negre, a declarat ministerul rus al apararii.…

- Rusia a ridicat de la sol doua avioane de lupta Suhoi Su-30 pentru a escorta doua bombardiere strategice americane B-1B Lancer deasupra Marii Negre, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii, incident care coincide cu vizita secretarului apararii al SUA in regiune, noteaza

- Armata rusa a ridicat marti de la sol un avion de lupta Su-27 pentru interceptarea si escortarea unui aparat de recunoastere al SUA, a anuntat Centrul national in domeniul apararii al Federatiei Ruse, citat de agentia de presa Interfax. "Echipajul avionului rusesc a identificat tinta aeriana…

- Incident in Marea Neagra. Avioane militare canadiene detasate in Romania au interceptat, joi, alaturi de colegii romani, doua aeronave militare ruse, deasupra Marii Negre, anunta vineri Alianta Nord-Atlantica.