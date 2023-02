Închisoare pentru instructorul de dans din Brașov care a întreținut relații sexuale cu fetele minore pe care le antrena Barbatul, in varsta de 29 de ani, activa ca instructor de dans la o sala din Brașov. El a trimis mai multe fotografii cu un conținut pornografic unei fete de 12 ani, antrenate de el, cu care a și intreținut relații intime, avand acordul ei. Mama fetei a aflat abia dupa patru ani și a alertat poliția. In cursul cercetarilor s-a descoperit ca la fel a procedat și cu alte trei fete.La data de 30 martie 2022 a fost reținut de poliție și apoi arestat de judecator, pe tot parcursul procesului. In fața instanței, el a recunoscut faptele de care fusese acuzat, astfel ca a beneficiat de o reducere cu o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- CONDAMNAT… Instanța a decis condamnarea negreșteanului Narcis Ionuț Z. la doi ani de inchisoare și l-au obligat ca pe perioada detenției sa participe la un program terapeutic derulat in sistemul penitenciar. Mai mult, tanarul nu este la prima abatere de acest gen. In urma cu mai bine de 5 ani, acesta,…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brasov, scapa iar din inchisoare datorita avocaților. Dupa ce a fost condamnat de Curtea de Apel Brasov la 2 ani si 2 luni de inchisoare, afaceristul a gasit o portița de salvare și de data aceasta, deoarece magistrații au admis cererea de contestatie…

- Un barbat din Oradea, condamnat penal și obligat sa-i plateasca despagubiri soției pe care a spionat-o Un barbat din Oradea, condamnat penal și obligat sa-i plateasca despagubiri soției pe care a spionat-o Hotararea a fost pronuntata de Judecatoria Oradea si mentinuta de Curtea de Apel Oradea intr-un…

- Prin eliminarea prescriptiei speciale, dupa recenta decizie a ICCJ, patronii clubului Colectiv si pirotehnistii ar putea scapa de o parte a pedepselor primite, spera avocații lor Costin Mincu, unul dintre cei trei administratori ai clubului Colectiv, a depus pe 17 noiembrie, la Curtea de Apel Bucuresti,…

- Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti s a pronuntat in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a promovat o actiune in instanta dupa evenimentul rutier de la Mangalia soldat cu ranirea unui motociclist in varsta de 56 de ani. In dosar, 29926 4 2022, ce are ca obiect "asigurare dovezildquo;,…

- Fosta campioana la atletism Gabriela Szabo a anuntat, miercuri, ca Tribunalul Bucuresti a anulat decizia primarului Capitalei, Nicușor Dan, de detasare a sa de la conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, si a decis reincadrarea in functia de director general al clubului. Szabo a fost inlaturata…

- Un barbat din Mehedinți care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare, scrie Ziare.com. Femeia a decis sa il paraseasca si a plecat in comuna sa natala, Constantin Daicoviciu, din judetul Caras-Severin. Mitica…

- Un barbat de 30 de ani, care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin la 22 de ani de inchisoare. Fetita femeii decedate, rezultata dintr-o alta relatie, si care a ramas orfana, va primi 700 de lei de la barbatul…