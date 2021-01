Închisoare de 27 de ani pentru un român care a participat la decesul a 39 de vietnamezi Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion frigorific in Anglia, in 2019, conform Agerpres. Principalii doi inculpati, Ronan Hughes, un transportator rutier nord-irlandez de 41 de ani, si Gheorghe Nica, un cetatean roman in varsta de 43 de ani, acuzati ca sunt organizatorii retelei, au fost condamnati la 20, respectiv 27 de ani de inchisoare pentru omucideri involuntare si trafic de migranti. Primul a pledat vinovat, in timp ce al doilea a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

