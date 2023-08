ÎNCHIDEȚI ROBINETUL RISIPEI: FACIAS denunță iresponsabilitatea în cheltuirea a zeci de milioane de euro pentru studii de fezabilitate fără finalitate realizate Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Curții de Conturi sa ne comunice rapoartele intocmite in urma controalelor efectuate la CNAIR privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru drumuri și poduri, responsabilii pentru risipa banului public pe studii de fezabilitate care au ramas neutilizate și totodata cine trebuie sa recupereze prejudiciile cauzate. Acțiunea FACIAS face parte din campania „Inchideți robinetul risipei”, un demers menit sa aduca in atenția opiniei publice și sa combata risipa crunta a banului public in Romania. Una dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

