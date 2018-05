Incertitudinea legata de Pilonul II de pensii afecteaza Bursa de la Bucuresti. Cotatiile se apropie de minimul acestui an

Stiri pe aceeasi tema

- Citeste si: BVB: scadere de 16% a tranzactiilor cu actiuni pe fondul incertitudinilor cu privire la Pilonul II de pensii Atentie la neatentie! Ministrul de finante, miercuri: „Vom iesi cu un concept nou la Pilonul II“. Cu doar 24 de ore in urma, vicepremier: Nu exista niciun proiect Fondul Proprietatea:…

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca PSD minte atunci cand spune ca nu a fost luata in calcul suspendarea contribuțiilor catre Pilonul II de pensii. Cițu argumenteaza ca guvernul Romaniei a informat Comisia Europeana cu privire la intențiile pe care le are fața de sistemul de pensii private. Senatorul…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere sedinta de tranzactionare de luni la toti indicii principali, pe fondul scandalului privind Pilonul II de pensii. Indicele BET a inregistrat luni o scadere de 1,77%, BET-TR 1,69% si BET-FI -1,01%, din cauza principalelor actiuni listate care…

- Controverse pe tema Pilonului II de pensii obligatorii administrate privat Foto: Arhiva Discutiile despre Pilonul II de pensii continua atât în mediul de afaceri cât si în cel politic, desi liderul principalului partid la guvernare neaga ca s-ar pregati o reforma în…

- Nerespectarea graficului de crestere la 6% a cotei contributiilor in Pilonul II de pensii (administrate privat) a dus la o acumulare mai mica cu 12,9% in conturile romanilor, arata un studiu prezentat miercuri de conducerea Asociatiei Pensiilor Administrate Privat din Romania - APAPR. …

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a spart pe 24 aprilie pragul psihologic de 9.000 de puncte, neatins de zece ani, potrivit datelor BVB. Indicele a crescut astazi cu 0,5% intr-o sedinta in care rulajul de tranzactionare a fost de 26,5 milioane…

- Si senatorul PNL Florin Citu a declarat aseara la Digi24 ca "Informatia care circula in prezent in acest sector este ca se lucreaza la un proiect de lege care va reduce contributia virata catre Pilonul II de la 3,75- (n.a din venitul brut) in prezent la 0, in partea a doua a acestui an". "Guvernul…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…