Stiri pe aceeasi tema

- Validarea de catre Senatul Universitații din București a concursului fostului șef SRI a starnit un val de nemulțumiri atat in randul studenților, dar și a celorlalte cadre didactice. Asociația Studenților la Comunicare cere Facultații de Jurnalism a Universitații din București sa revizuiasca decizia…

- Un fost șef al SRI a fost angajat, fara a avea pregatirea necesara, pe un post de asistent universitar, scos la concurs de catre Departamentul de Antropologie culturala și Comunicare din cadrul Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC), potrivit Emiliei Șercan. Jurnalista de investigații…

- Urmare a articolului “Razbunari politice in Universitatea din București. Prodecan de la Jurnalism, demis dupa ce a scutit facultatea de plata a peste 26 mii euro”, publicat de “Romania libera”, Universitatea din București a ținut sa transmit urmatoarele: “raportul de cauzalitate din șapoul articolului…

- Dan Podaru, consilier local PNL al sectorului 1, a fost demis din funcția de prorector al Facultații de Jurnalism din cadrul Universitații din București (UB), pentru ca o firma deținuta de un coleg de partid a realizat noul site al instituției, pentru 0 lei. Masura demiterii lui Podaru i-a fost ceruta…

- Luni seara, Dan Podaru a fost demis din funcția de prodecan al Facultații de Jurnalism din București. Decizia vine in urma nemulțumirilor indelungate ale departamentelor facultații, dar și a unor materiale recente din presa, inclusiv in Libertatea, unde au aparut marturii despre activitatea fostului…

- Am pornit de la cazul profesorului Marian Petcu, de la Facultatea de Jurnalism din București, care ii facea „proști” pe studenți și am ajuns in miezul unei controverse importante pentru sanatatea educației romanești: sunt tinerii de azi prea sensibili, cum spun mai mulți profesori, sau chiar profesorii…

- STIRIPESURSE.RO este intre primele trei surse de știri online din Romania, potrivit Digital News Report 2023, un studiu realizat de Reuters Institute de la Universitatea Oxford. Studiul a fost lansat miercuri, 14 iunie, de echipa de cercetare a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul…

- Cu cateva excepții, unele greve de avertisment de pilda la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sau Universitatea de Vest din Timișoara, lumea universitara a ramas departe de cea mai mare greva din ultimele decenii care are loc in invațamantul romanesc. Exista explicații, mai puțin cunoscute de public,…