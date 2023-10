Stiri pe aceeasi tema

- Teroriștii Hamas, urcați pe motoare, in timp ce se filmeaza, urmaresc cetațenii israelieni și ii impusca. Amalia Capra The post Teroriștii fac prapad pe strazile Israelului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat, duminica, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a…

- Atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, la cea de-a 50-a aniversare a razboiului de Yom Kippur, va fi tinut minte veacuri de-acum incolo ca un esec al serviciilor israeliene de informatii, scrie in „The Observer” Peter Beaumont, fost corespondent la Ierusalim al cotidianului „The Guardian”. In decurs…

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. „Femeile gravide, precum si persoanele insotite…

- Preșcolarii și elevii nu vor mai primi lapte, produse de panificație și fructe decat de anul viitor. Cel mai recent contract incheiat a expirat anul școlar trecut. Programul „Laptele si cornul” va fi pus pe pauza pana in 2024, din cauza ca a expirat contractul cu firmele care furnizau aceste produse.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca vor fi acordate ajutoare pentru familiile victimelor tragediei de la Crevedia, unde doua explozii la o statie GPL urmate de incendiu s-au soldat cu moartea a trei persoane si cu peste 50 de raniti – si pentru cei cu gospodarii afectate de incendiu si a precizat…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a lovit de o barja. Incidentul a avut loc in zona Chiciu din Calarasi, iar ambarcatiunea plutea in deriva pe Dunare. Vinovat de producerea accidentului este conducatorul ambarcatiunii care a fost testat pentru…

- Podul Crimeea sau Podul Kerci, o linie de aprovizionare cheie pentru trupele rusesti din Ucraina, a fost avariat in urma aparitiei unei situatii de „urgenta” care a provocat moartea a doua persoane si ranirea unui copil, au declarat luni oficiali rusi, in timp ce presa ucraineana a raportat explozii…