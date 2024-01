Stiri pe aceeasi tema

- ANSVSA și Autoritatea Vamala Romana (AVR) au incheiat un memorandum privind verificarea importurilor de produse alimentare, cu accent pe cele pentru care Romania solicita licențiere pentru importuri.

- Aniversarea de 25 de ani a grupului Zabka a coincis cu semnarea unui parteneriat cu unul dintre liderii din domeniul distribuției FMCG din Romania – DRIM Daniel Distribuție FMCG – prin preluarea unui pachet majoritar de acțiuni. Tranzacția va fi finalizata dupa indeplinirea tuturor cerințelor de reglementare.…

- Din cauza grevei transportatorilor polonezi care au blocat granița polono-ucraineana, a crescut brusc importanța rutelor alternative spre și dinspre Europa - prin Slovacia, Ungaria, Romania și Moldova. La inceputul lunii noiembrie, transportatorii polonezi, care protesteaza impotriva unei „concurențe…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a derulat, la inceputul lunii noiembrie, o serie de acțiuni de control la 350 de magazine Auchan și Penny, din intreaga țara. Controalele efectuate in Regiunea Vest, la 5 unitați Auchan și 44 unitați Penny au scos la iveala produse expirate,…

- Comercializarea de produse alimentare pregatite in bucatariile personale se ridica la o valoare totala de pana la 1.2 miliarde de euro pe an, reprezentand intre 15 și 20% din industria de foodservice din Romania, au anunțat reprezentanții Hospitality Culture Institute in cadrul evenimentului Food&Beverages…

- Marcel Ciolacu a anunțat in ședința de Guvern de vineri ca Romania va trimite produse alimentare și articole de cazarmament in Fașia Gaza, in contextul in care populația este grav afectata de razboi.

- Avand in vedere situația de securitate din Orientul Mijlociu, care a generat și o criza umanitara in Fașia Gaza, statul roman a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populației civile afectate.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o actualizare a prognozei meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani și a furnizat informații despre momentul cand se va instala iarna in Romania, dar și despre cum va fi vremea in luna noiembrie.