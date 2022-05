Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 4 mai 2022, a avut loc conferința intermediara a proiectului „Formam Viitorul!”. Evenimentul a fost organizat la sediul organizației promotoare a proiectului, Fundația YANA, din satul Nicolae Balcescu, județul Bacau. Obiectivul conferinței a fost acela de a prezenta activitațile și rezultatele…

- In Romania, aproape 80.000 de copii neinstituționalizați sufera de un grad de handicap, conform datelor din 2021 ale Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați. Cum arata vizita iepurașului de Paște la un centru de zi, pentru copiii cu dizabilitați din București?…

- Articolul Inceperea implementarii proiectului „Cresterea calitatii vietii copiilor din Centrul de Plasament Orlat si prevenirea separarii copilului de familia sa” apare prima data in Curierul National .

- 12 aprilie: Copiii din Centrul de plasament „Rița Gargarița” Alba Iulia va lanseaza invitația de a-i insoți la o acțiune de ecologizare 12 aprilie: Copiii din Centrul de plasament „Rița Gargarița” Alba Iulia va lanseaza invitația de a-i insoți la o acțiune de ecologizare „Marți, 12 aprilie, de la ora…

- In județul Iași se deruleaza un proiect de 550.000 de euro in beneficiul copiilor cu dizabilitați. In acest județ se va construi o unitate denumita Centrul Respiro, care va oferi gazduire pentru copiii cu toate tipurile și gradele de dizabilitate. Centrul urmeaza a fi construit de organizația Hope and…

- Centrul Respiro va oferi gazduire pentru copiii cu toate tipurile și gradele de dizabilitate, astfel incat parinții/aparținatorii sa beneficieze de o perioada de ragaz care sa evite perioadele de epuizare ce pot duce la decizia de instituționalizare pe termen lung a copiilor. In județul Iași traiesc…

- Copiii refugiati si familiile lor au la dispozitie primul centru de tip Blue Dot care este functional la frontiera din Sighetu Marmatiei. Centrul a fost realizat in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii si cu sprijinul autoritatilor locale,…

- Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalau a fost dotat cu un microbuz nou și modern, adaptat nevoilor copiilor cu dizabilitați, finanțarea in valoare de circa 270.000 de lei fiind asigurata din bugetul propriu al Consiliului Județean Salaj. Autovehiculul va facilita transportul copiilor din cele șapte…