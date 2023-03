Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, astazi, este marcata sarbatoarea Martisorului, cel mai cunoscut simbol al primaverii. Marțișorul este o tradiție populara straveche din regiunea Balcanilor. Pe langa Romania, marțișorul este foarte popular și in alte țari din regiune, precum Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Macedonia…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul sustinut, luni, in deplasare, in compania echipei Asteras Tripoli, in etapa a XXII-a a campionatului Greciei. PAOK a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Nasberg (6) si Thomas (82), insa Asteras a reusit…

- Zodiile favorizate in luna februarie vor avea parte de vești bune, vor avea parte de dragoste, dar și de șanse profesionale. Va fi o luna norocoasa pentru mulți nativi, iar astrele vor fi mult mai generoase decat in luna ianuarie.Capricornul, Leul, Sagetatorul sau zodia Pești se numara printre zodiile…

- NASA a anuntat ca a incheiat un parteneriat cu Pentagonul pentru a dezvolta o racheta propulsata cu energie nucleara cu scopul de a trimite oameni pe planeta Marte, a informat AFP, preluata de Agerpres. Administratorul general al agentiei spatiale americane, Bill Nelson, a a anuntat ca NASA s-a asociat…

- Celebrul astrolog francez Michel de Nostredame și-a asigurat succesul eterne prin ambiguitatea bine studiata a predicțiilor sale. Așa se face ca zi de zi, an de an, cate ceva "prorocit" de el se implinește.Este cazul catrenului "In cele șapte luni de mare razboi, oamenii vor muri din cauza raului savarșit”.…

- Ultimul dintre cei trei astronauti aflati la bordul primului zbor spatial Apollo cu echipaj uman, care a orbitat Pamantul timp de 11 zile, in 1968, a incetat din viata, a anuntat marti agentia spatiala americana NASA, transmite miercuri agentia DPA.

- O pasagera din autocarul cu turiști straini care a intrat in limitatorul de inalțime de la Pasajul Unirii din București a declarat pentru Digi24 ca șoferul a condus 16 ore fara pauza. Potrivit presei din Grecia, autocarul plecase din Volos și a mers 900 de kilometri. Un om a murit și alți 22 au fost…