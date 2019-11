Stiri pe aceeasi tema

- The voting process has ended in Australia, with almost 1,000 Romanians having participated in the ballot.According to the online platform of the Central Electoral Bureau (BEC), 989 Romanians cast their ballots in the six polling stations opened in this country - in Canberra, Melbourne, Adelaide,…

- Procesul de votare s-a incheiat in Australia, aproape 1.000 de romani fiind inregistrati ca s-au prezentat la urne. Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, in cele sase sectii deschise in aceasta tara - la Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney si Brisbane - au votat…

- Alegeri prezidențiale 2019: Procesul de votare s-a incheiat in Australia Foto: Arhiva. Procesul de votare s-a încheiat în Australia, aproape 1.000 de români fiind înregistrati ca s-au prezentat la urne. Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, în…

- Procesul de votare s-a incheiat in Australia, aproape 1.000 de romani fiind inregistrati ca s-au prezentat la urne, potrivit Agerpres.Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, in cele sase sectii deschise in aceasta tara - la Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney si Brisbane…

- MAE a anunțat, vineri, ca au mai fost deschise secții de votare in țari precum Australia, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud și China, Filipine, la ora 9.00, ora Romaniei, votul fiind in curs de desfașurare in 24 de secții de votare organizate in strainatate.”Votul la alegerile pentru…

- Secțiile de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea și China au fost deschise, iar cetațenii romani din aceste state iși pot exercita dreptul la vot. Prima secție de votare din Diaspora care a fost deschisa a fost cea din Auckland din Noua Zeelanda, iar la scurt timp au fost deschise cele…

- 835 de secții de votare au fost amenajate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din acest an. Procesul de votare se desfașoara pe parcursul a trei zile, iar primii care au votat, din cauza diferenței de fus orar, sunt cetațenii romani din Noua Zeelanda, la Auckland. Aici, votarea a inceput vineri,…

- Cinci dintre cele sase sectii de votare din Australia pentru alegerea presedintelui Romaniei s-au deschis vineri la ora locala 12:00 (03:00 ora Romaniei) la Canberra, Melbourne, Sydney, Brisbane si Adelaide. In scurt timp se va deschide si sectia din Perth, situata pe un fus orar diferit. De asemenea,…