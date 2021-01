Începe vaccinarea personalului din Armata României Ministerul Apararii Naționale a stabilit masurile organizatorice pentru imunizarea voluntara a personalului militar și civil care activeaza in Armata Romaniei, respectiv militarii in rezerva, retragere, veteranii și vaduvele de razboi, anunța un comunicat. In acest sens au fost stabilite doua grupe de prioritate, in conformitate cu criteriile de eligibilitate prevazute de strategia naționala. Citește și: Se complica situația pentru sistemul sanitar din Romania: Au aparut primele cazuri de gripa ‘normala’ In prima grupa de prioritate sunt cuprinse persoanele care opteaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

